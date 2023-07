Πρωτοφανείς πλημμύρες πλήττουν τις βορειοανατολικές ΗΠΑ

Οι υπηρεσίες διάσωσης πραγματοποιούν σήμερα επείγουσες επιχειρήσεις εκκένωσης περιοχών στο Βερμόντ, την πολιτεία στις βορειοανατολικές ΗΠΑ που πλήττεται από "ιστορικές και καταστροφικές" πλημμύρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.

Οι διασώστες απομάκρυναν τους κατοίκους χρησιμοποιώντας φουσκωτές βάρκες και καγιάκ, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως στην πρωτεύουσα της πολιτείας, Μονπελιέ, της οποίας το κέντρο είχε πλημμυρίσει τελείως και ήταν κλειστό μέχρι σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι διασώθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

"Η καταστροφή και οι πλημμύρες που βιώνουμε είναι ιστορικές", δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Φιλ Σκοτ σε συνέντευξη Τύπου. Δήλωσε ότι οι πλημμύρες "ξεπέρασαν τα επίπεδα της τροπικής καταιγίδας Irene" κατά την οποία έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία το 2011.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το Βερμόντ, επιτρέποντας την αποδέσμευση ομοσπονδιακής βοήθειας.

"Τα καλά νέα είναι ότι η βροχή έχει σταματήσει σε ορισμένες περιοχές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα νερά θα υποχωρήσουν αμέσως", συνέχισε ο κυβερνήτης.

