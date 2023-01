Ρωσία: Συστήματα αεράμυνας σε οροφές κτιρίων - Το Κρεμλίνο αρνείται να απαντήσει αν ετοιμάζεται για πλήγματα στη Μόσχα

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να πει σήμερα αν η Ρωσία ετοιμάζεται για πλήγματα στη Μόσχα, αφού κυκλοφόρησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν αντιαεροπορικά συστήματα σε ταράτσες κτιρίων της πρωτεύουσας.

Οι φωτογραφίες δείχνουν συστήματα Pantsir S-1, τα οποία είναι ικανά να αναχαιτίσουν πυραύλους πλεύσης και βαλλιστικούς. Οι Μοσχοβίτες είδαν να εμφανίζεται ένα τέτοιο σύστημα κοντά σε ένα κτίριο του υπουργείου Άμυνας και στη στέγη ενός άλλου, στο κέντρο της Μόσχας. Ένα τρίτο σύστημα Pantsir τοποθετήθηκε σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβο-Ογκαριόβο, κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Pantsir systems being placed, one in a high-rise in central Moscow and one in the country's Ministry of Defence. pic.twitter.com/E8L2iKh12N

Όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία φοβάται πως η Μόσχα θα αποτελέσει στόχο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να απαντήσει και παρέπεμψε για απαντήσεις στο υπουργείο Άμυνας. «Έχουν αναλάβει την ασφάλεια της χώρας γενικότερα και της πρωτεύουσας ειδικότερα και επομένως είναι προτιμότερο να ρωτήσετε το υπουργείο Άμυνας για όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Το υπουργείο Άμυνας, με το οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στο θέμα.

Russians have placed their Pantsir “air defense” system on roof tops of governmental buildings in Moscow.



Image how the Russian war effort has moved from “we will take Kyiv in 3 days” to “we have to defend Moscow”. And the Pantsir is pure trash. #Ukraine #Russia #Moscow pic.twitter.com/6lBgvIS9tC