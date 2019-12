Σε ψυγείο κρύφτηκε ο Μπόρις Τζόνσον για να αποφύγει δημοσιογράφο

Ο Μπόρις Τζόνσον κρύφτηκε… σε ένα ψυγείο με γάλατα για να αποφύγει να βγει στην εκπομπή «Good Morning Britain».

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός της χώρας βγήκε να μοιράσει γάλα στους πολίτες στο Γιορκσάιρ. Εκεί, τον εντόπισε ένας δημοσιογράφος της δημοφιλούς εκπομπής, την οποία παρουσιάζει ο Πιρς Μόργκαν με την Σουζάνα Ρέιντ.

Ο ίδιος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και, προφανώς θέλοντας, να αποφύγει τον δημοσιογράφο, μπήκε στο ψυγείο. Οι παρουσιαστές της εκπομπής έπαθαν σοκ και στο στούντιο επικράτησε αμηχανία.

Boris Johnson hiding in a freezer to avoid a simple TV interview.



Are we really supposed to believe this man is capable of leading international trade negotiations with the European Union and Donald Trump's US?pic.twitter.com/WIJbMjwopC