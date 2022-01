Τζόκοβιτς: Σημέρα η οριστική απόφαση για τη συμμετοχή του στο Australian Open

Στην αναμονή βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς σχετικά με το μέλλον του στο Australian Open, καθώς σήμερα Τρίτη αναμένεται να παρθεί η οριστική απόφαση για τη συμμετοχή του στο τουρνουά.

Ο Σέρβος τενίστας μπορεί σε πρώτη φάση να δικαιώθηκε από το δικαστήριο της Μελβούρνης στην έφεση που άσκησε κατά των Αρχών της Αυστραλίας για την απόφαση ακύρωσης της βίζας του, ωστόσο το σίριαλ αναμένεται να τελειώσει σήμερα, οπότε και θα γίνει γνωστή η τελική απόφαση για την παραμονή του στη χώρα.

Πλέον, την «τύχη» του τενίστα κρατά στα χέρια του ο υπουργός Μετανάστευσης Αλεξ Χοκ, ο οποίος, παρά τη δικαιωτική δικαστική απόφαση υπέρ του «Νόλε», έκανε χρήση του δικαιώματός του έκδοσης διοικητικής απόφασης που ακυρώνει τη βίζα του για δεύτερη φορά.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (10/1) το πρωί ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με κατάθεση 41 σελίδων, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και η ιατρική εξαίρεση που πήρε επειδή είχε νοσήσει τον Δεκέμβριο, υπερασπίστηκε τον εαυτό του, με τον δικαστή Άντονι Κέλι να τάσσεται υπέρ του, εκφράζοντας μάλιστα ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι συνοριακές αρχές τον Τζόκοβιτς μόλις εκείνος έφτασε στην Αυστραλία.

Πάντως, ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τη λήξη της καραντίνας του πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στη Rod Laver Arena εν όψει του Australian Open.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037