Συναγερμός για το ηφαίστειο Τάαλ στις Φιλιππίνες

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων ανέβασε σήμερα το επίπεδο συναγερμού για το ηφαίστειο Τάαλ, κοντά στη Μανίλα, εξαιτίας της «αυξημένης δραστηριότητας» που παρατηρείται.

Το Ινστιτούτο ανέβασε το επίπεδο συναγερμού στο επίπεδο 3 της πενταβάθμιας κλίμακας, αφότου από το ηφαίστειο άρχισε να υψώνεται στήλη καπνού και καταγράφηκαν σεισμικές δονήσεις γύρω στις 7.22 π.μ. (τοπική ώρα).

Στο ηφαίστειο, που βρίσκεται στην επαρχία Μπατάνγκας, 66 χιλιόμετρα νότια της Μανίλας, καταγράφηκε μια «περιορισμένης έκτασης φρεατομαγματική έκρηξη, ακολουθούμενη από συνεχόμενη φρεατομαγματική δραστηριότητα που προκάλεσε εκτόξευση καπνού σε απόσταση 1.500 μέτρων και συνοδεύτηκε από ηφαιστειακούς σεισμούς», αναφέρει το Ινστιτούτο.

WATCH: Situation near Taal Volcano as of 8:25am | @pnbarcelonlive pic.twitter.com/ofaWa2MXYc