Συρία: Τρεις νεκροί από χολέρα στις κουρδικές περιοχές

Τρεις άνθρωποι πέθαναν από χολέρα σε περιοχές της Συρίας, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι τοπικές κουρδικές αρχές, απευθύνοντας έκκληση στην διεθνή κοινότητα για βοήθεια ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου.

Δεκαπέντε κρούσματα χολέρας έχουν καταγραφεί στην επαρχία του Χαλεπίου, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του καθεστώτος της Δαμασκού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας διευκρινίζοντας ότι οι ασθενείς νοσηλεύονται.

«Μεγάλος αριθμός κρουσμάτων χολέρας έχει καταγραφεί σε περιοχές των επαρχιών της Ράκα (βόρεια Συρία) και του Ντέιρ Εζόρ (ανατολική Συρία)», ανακοίνωσε η υπηρεσία Υγείας της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στην έδρα της στο Καμισλί (βορειοανατολική Συρία).

«Τρεις άνθρωποι πέθαναν από την νόσο», αναφέρεται στην ανακοίνωση με την οποία απευθύνεται έκκληση προς τούς διεθνείς οργανισμούς και «κυρίως προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την παροχή της αναγκαίας βοήθειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της χολέρας».

