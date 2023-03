Σεισμός σε Αφγανιστάν-Πακιστάν: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη δόνηση των 6,8 ρίχτερ

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 90 τραυματίστηκαν σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν από σεισμό μεγέθους, μεγέθους 6,8 βαθμών, που σημειώθηκε νωρίτερα την Τρίτη.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσε πακιστανικός κυβερνητικός αξιωματούχος και τα νοσοκομεία στη βόρεια επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη νύχτα.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας εκεί.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον ορεινό όγκο του Ινδοκαυκάσου (Χίντου Κους), κοντά στα σύνορα του Αφγανιστάν με το Πακιστάν και το Τατζικιστάν, ενώ είχε μεγάλο εστιακό βάθος (περίπου 190 χιλιόμετρα), σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μια περιοχή πλάτους άνω των 1.000 χιλιομέτρων, από περίπου 285 εκατομμύρια κατοίκους στο Πακιστάν, την Ινδία, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Αφγανιστάν και το Τουρκμενιστάν, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το επίκεντρο ήταν στα βουνά Χίντου Κους, στην αραιοκατοικημένη βορειοανατολική αφγανική επαρχία του Μπανταχσάν, 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του χωριού Τζουρμ, σε σημαντικό βάθος εκτιμώμενο ατα 187 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνχουα του Πακιστάν, ανώτερος επαρχιακός αξιωματούχος είπε ότι εκτός από τους νεκρούς και τους τραυματίες, τουλάχιστον 19 σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί. Στο Μουζαφαραμπάντ, πρωτεύουσα του ελεγχόμενου από το Πακιστάν τμήματος του Κασμίρ – όπου περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον φονικό σεισμό του 2005 – κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους, κάποιοι κλαίγοντας και άλλοι ψάλλοντας στίχους από το Κοράνι, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

