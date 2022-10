Σομαλία: Τρομοκρατική επίθεση σε ξενοδοχείο με εκρηκτικά - 3 νεκροί και 8 τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις είναι οι νεκροί και οκτώ οι τραυματίες από την εισβολή που έκανε ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά, αυτοκίνητο στην πύλη του ξενοδοχείου Ταουακάλ, στην πόλη Κισμάγιο της Σομαλίας, όπως δήλωσε ένας αξιωματικός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι έγινε και ανταλλαγή πυροβολισμών.

«Μέχρι τώρα υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κισμάγιο», δήλωσε στο Reuters ο Φαράχ Μοχάμεντ αξιωματικός των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η κρατική τηλεόραση της Σομαλίας με μία ανάρτησή της στο Twitter ανέφερε νωρίτερα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετώπισαν ένα «περιστατικό τρομοκρατίας» στο ξενοδοχείο, ενώ την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Αλ Σαμπάμπ που συνδέεται με την Αλ Κάιντα.

Ο Αμπντιασίς Αμπού Μουσάμπ εκπρόσωπος της Αλ Σαμπάμπ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δήλωσε ότι η αναφερόμενη οργάνωση ήταν πίσω από την επίθεση, ενώ στόχος της ήταν διοικητικοί υπάλληλοι της περιοχής Τζουμπαλάντ που εργάζονται από το αναφερόμενο ξενοδοχείο.

BREAKING: Car bomb blast targets popular seaside hotel frequented by politicians & govt officials in the coastal city of #Kismayo in #Somalia's Lower Jubba region. Group of armed #AlShabaab militants said to be inside the hotel. Heavy Gunfire can still be heard - Witnesses pic.twitter.com/Fdbh0sU3c6