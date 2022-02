Στα προάστια του Κιέβου οι ρωσικές δυνάμεις

Συνεχείς ανταλλαγές πυροβολισμών και εκρήξεις ακούγονται από το πρωί της Παρασκευής στη συνοικία Ομπλόνσκι, όχι πολύ μακριά από το κέντρο του Κιέβου.

Το ουκρανικό επιτελείο αναφέρει πως μεγάλος αριθμός ρωσικών τεθωρακισμένων πλησιάζει την πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής το Κίεβο έγινε στόχος πυραυλικών επιθέσεων από τις ρωσικές δυνάμεις. Ένας πρώτος επίσημος απολογισμός που ανακοινώθηκε από τους Ουκρανούς ανεβάζει σε 137 το σύνολο των νεκρών στην ουκρανική πλευρά από την Πέμπτη τα χαράματα που ξεκίνησε η επίθεση έως και το πρωί της Παρασκευής. Ο αριθμός των τραυματιών αγγίζει τους 316.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε ανακοίνωσή του πως η χώρα του αφέθηκε μόνη να αντιμετωπίσει τον ρωσικό στρατό. Η γνωστή από το πυρηνικό δυστύχημα περιοχή του Τσέρνομπιλ έχει πέσει από αργά το απόγευμα της Πέμπτης στα χέρια των Ρώσων, οι οποίοι ελέγχουν και το στρατιωτικό αεροδρόμιο «Αντόνοφ», 25 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ καθώς και η στρατιωτική ηγεσία του ΝΑΤΟ έθεσαν τις στρατιωτικές δυνάμεις της Συμμαχίας σε κατάσταση ετοιμότητας, ενώ κάποιες μονάδες των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ μεταφέρονται ήδη στις ανατολικές περιοχές της Συμμαχίας προκειμένου να ενισχύσουν τις εκεί θέσεις τους.

Οι 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν, τελικά, χωρίς ωστόσο να έχουν ικανοποιηθεί όλες οι πλευρές, έναν νέο κατάλογο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Επισημαίνεται, ωστόσο, πως οι κυρώσεις αυτές δεν θέτουν άμεσα ή βραχυπρόθεσμα τη Ρωσία εκτός του τραπεζικού συστήματος SWIFT. Αυτή η τελευταία λεπτομέρεια σημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδειξε προς το παρόν πρόθεση να πλήξει καίρια τη ρωσική οικονομία αποκλείοντάς την από όλες τις πηγές χρηματοδότησης.

Τι συμβαίνει στα μέτωπα

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω περιγράφουν σε γενικές γραμμές αυτά που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικοσιτετραώρου και από τις 5 τα χαράματα της Πέμπτης, οπότε και άρχισε η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με έναν χάρτη που δημοσίευσε η Liberation, η στρατιωτική κατάσταση στα τρία μέτωπα όπου επικεντρώθηκαν οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού έχει ως εξής:

1. Οι Ρώσοι επιτίθενται στο Κίεβο από τρεις κατευθύνσεις: Δυτικά από το αεροδρόμιο «Αντόνοφ» που κατέλαβαν το απόγευμα της Πέμπτης, βορειοδυτικά από το Τσέρνομπιλ και βορειοανατολικά.

Γύρω στις 11 το πρωί ήταν φανερό πια πως τα ρωσικά τανκς, μονάδες κομάντος και άλλες ειδικές μονάδες είχαν πλησιάσει συνοικίες στην άμεση περιφέρεια του κέντρου της πόλης του Κιέβου. Προηγουμένως είχαν αναφερθεί σφοδρές μάχες βόρεια - βορειοανατολικά της πρωτεύουσας στις θέσεις Dyper και Ivankiv. Προφανώς, η γραμμή άμυνας σε αυτές τις δύο περιοχές, που απέχει από 40 μέχρι και 80 χιλιόμετρα από το Κίεβο, υπέστη ρήγμα. Τις πληροφορίες για μάχες που διεξάγονται στην ευρύτερη περίμετρο του κέντρου του Κιέβου επιβεβαιώνουν εμμέσως και οι ουκρανικές αρχές, οι οποίες καλούν τους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους με όπλα και βόμβες μολότοφ. Και μόνον αυτή η πρόσκληση προς τον πληθυσμό περιγράφει από μόνη της την πραγματική στρατιωτική κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

