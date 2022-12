Αφγανιστάν: Η 18χρονη Μάρουα, μόνη αψηφά τους Ταλιμπάν

Μόνη, κρατώντας υψωμένο το πλακάτ με το οποίο διεκδικούσε το δικαίωμα των γυναικών να μορφώνονται στο Αφγανιστάν, η δεκαοκτάχρονη Μάρουα αψήφησε την Κυριακή τους πάνοπλους Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

«Για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα τόσο περήφανη, τόσο δυνατή, διότι ύψωσα το ανάστημά μου εναντίον τους και διεκδίκησα ένα δικαίωμα που μας έχει δώσει ο Θεός», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η νεαρή, που δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό της.

Την περασμένη Τρίτη, η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν απαγόρευσε τις γυναίκες την πανεπιστημιακή μόρφωση, προκαλώντας αγανάκτηση στη διεθνή κοινότητα.

Ορισμένες ομάδες γυναικών οργάνωσαν σποραδικές διαδηλώσεις εναντίον της απαγόρευσης, που οι αρχές διέλυσαν γρήγορα. Η Μάρουα όμως αποφάσισε να διαδηλώσει μόνη της.

Woman protesting against the Taliban in Afghanistan pic.twitter.com/ySO0IbdvcL

Την Κυριακή, πήγε μπροστά στο πανεπιστήμιο της Καμπούλ, το μεγαλύτερο της χώρας. Για περίπου δέκα λεπτά, η Μάρουα, με την αδελφή της να τραβάει βίντεο από αυτοκίνητο, στάθηκε με θάρρος μπροστά στους φρουρούς των Ταλιμπάν που φύλασσαν την πύλη.

Σιωπηλή, κράταγε ψηλά το πλακάτ στο οποίο είχε γράψει «Ίκρα» («διαβάζω»), δείχνει το βίντεο. Οι Ταλιμπάν «με προσέβαλαν, αλλά παρέμεινα ήρεμη», είπε η Μάρουα.

«Ήθελα να δείξω τη δύναμη ενός και μόνο κοριτσιού του Αφγανιστάν: να πω πως ακόμη και μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να υψώσει το ανάστημά του εναντίον της καταπίεσης», εξήγησε.

«Όταν οι άλλες αδελφές μου (σ.σ. οι φοιτήτριες) θα δουν πως μόνο ένα κορίτσι στάθηκε όρθιο εναντίον των Ταλιμπάν, αυτό θα τις βοηθήσει να σηκωθούν και να τους νικήσουν».

Οι διαδηλώσεις γυναικών είναι ολοένα πιο σπάνιες στο Αφγανιστάν αφότου ανέκτησαν την εξουσία οι φονταμενταλιστές σουνίτες τον Αύγουστο του 2021. Οι συμμετέχουσες συχνά συλλαμβάνονται και υφίστανται βίαιη μεταχείριση.

