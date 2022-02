Την αναθεώρηση της στρατηγικής του ΝΑΤΟ προκρίνει ο Γενς Στόλτενμπεργκ υπό το πρίσμα της ουκρανικής κρίσης

Μiα «νέα κανονικότητα» σηματοδοτεί η πρόθεση της Ρωσίας να αμφισβητήσει «με την απειλή στρατιωτικής βίας» τις «θεμελιώδεις αρχές» της ευρωπαϊκής ασφάλειας, δήλωσε την Τετάρτη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. Σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της διήμερης συνόδου των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας, ο ίδιος ανέφερε πως η ασφάλεια της Ευρώπης διέρχεται «κρίση» και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στρατηγική του σχετικά με την ανατολική του πτέρυγα.

Η πολιτική ηγεσία του ΝΑΤΟ, όπως είπε ο Στόλτενμπεργκ, έχει ζητήσει από τους διοικητές του στρατιωτικού σκέλους να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της Συμμαχίας στα ανατολικά της άκρα. Δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, τόνισε, αλλά αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο σύστασης νέου Σχηματισμού Μάχης (Battle Group) ΝΑ Ευρώπης, με έδρα τη Ρουμανία και υπό την ηγεσία της Γαλλίας.

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης από την πλευρά της Μόσχας. «Δεν έχουν αποσυρθεί στρατεύματα ούτε εξοπλισμός», εκτίμησε. Αντιθέτως, ενώ το Κρεμλίνο στέλνει μηνύματα περί διπλωματικών διαβουλεύσεων, «βλέπουμε επί του πεδίου ότι ρωσικά στρατεύματα τίθενται σε θέσεις μάχης και είδαμε αυτήν την κυβερνο-επίθεση στην Ουκρανία. Αυτού του είδους οι ενέργειες και τα μέτρα περιμένουμε να προηγούνται μιας ευρύτερης στρατιωτικής επέμβασης».

Σημείωσε, πάντως, ότι «δεν είναι υπερβολικά αργά» για να επιλέξει η Μόσχα την οδό της διπλωματίας και ότι το ΝΑΤΟ είναι διατεθειμένο να συζητήσει για ζητήματα όπως η ανάπτυξη πυραύλων και ο έλεγχος των εξοπλισμών.

"We urge #Russia, in the strongest possible terms, to choose the path of diplomacy, and to immediately reverse its build-up & withdraw its forces from #Ukraine."



