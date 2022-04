Τυνησία: Δεξαμενόπλοιο βυθίστηκε - Κίνδυνος περιβαλλοντικής καταστροφής

Προσπάθειες να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική καταστροφή μετά το ναυάγιο εμπορικού δεξαμενόπλοιου το Σάββατο, ενέτειναν οι τυνησιακές αρχές, καθώς μετέφερε χίλιους τόνους καυσίμων ανοικτά των ακτών της Γκαμπές, όπως δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Το τυνησιακό ναυτικό διέσωσε και τα επτά μέλη του πληρώματος από το πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Ισημερινής Γουινέας και κατευθυνόταν στη Μάλτα και είχε εκπέμψει μήνυμα κινδύνου επτά μίλια ανοικτά της νότιας πόλης Γκαμπές, πρόσθεσαν οι πηγές.

Fuel-laden ship sinks off Tunisia coast, We are trying to reach out to more international NGOs to help us.

