Το «παιχνίδι» των αλληλοκατηγοριών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας - Διάσκεψη αύριο στο Μόναχο για την Ασφάλεια

Νέα αποχώρηση στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία επικαλείται η Ρωσία.

Αρκετές μηχανοκίνητες μονάδες πεζικού των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων επέστρεψαν στις βάσεις στους στο Νταγκεστάν και στην Τσετσενία μετά το πέρας των γυμνασίων που πραγματοποιήθηκαν στην Κριμαία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο σημερινό δελτίο Τύπου του υπουργείου Άμυνας.

Η Ρωσία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα πως έχει αρχίσει να αποσύρει κάποια στρατεύματα που είχε αναπτύξει σε τομείς που γειτονεύουν με την Ουκρανία. Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη Δύση το αμφισβητούν και αντιτείνουν πως κάποιες μονάδες και υλικό απλά αντικαθίστανται από νέες και νέο.

Ακόμη, το Ιντερφάξ ανέφερε ότι τρένο με άρματα μάχης αναχώρησε για τη βάση τους στο Νίζνι Νοβγκορόντ, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο από πού ακριβώς.

Επίσης, το TASS μετέδωσε ότι κάπου τριάντα φορτηγά με στρατιώτες και εξοπλισμό μονάδων του δυτικού στρατιωτικού τομέα επιστρέφουν στη βάση τους, επίσης χωρίς να διευκρινίσει από πού έφυγαν.

Το «παιχνίδι» της Ρωσίας- Κάνει λόγο για «τρομοκρατία πληροφοριών»

Τη στιγμή που οι Δυτικοί αντιμετωπίζουν με πρόδηλη καχυποψία τις κινήσεις της Μόσχας και τις διαβεβαιώσεις της για απόσυρση των στρατευμάτων της από την περιοχή, το ΝΑΤΟ κάνει λόγο για ενίσχυση αυτών με τη μεταφορά 7.000 επιπλέον στρατιωτών.

Πάντως, οι δορυφορικές εικόνες της ιδιωτικής εταιρείας Maxar των τελευταίων 48 ωρών συνεχίζουν να δείχνουν αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στη Λευκορωσία, στην Κριμαία και στη Δυτική Ρωσία, κάτι που διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί απόσυρσης στρατευμάτων.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus https://t.co/48h7q37h7C via @ChristopherJM pic.twitter.com/YPBbE7PhsW