Το πρόσωπο του ρατσισμού σε εικόνες

Άλλη μία νύχτα οργής και βίας στη Μινεάπολη των ΗΠΑ με τους πολίτες να εκδηλώνουν την αγανάκτησή τους για τη δολοφονία από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς ενός άοπλου Αφροαμερικανού, του George Floyd.

Ο δήμαρχος της πόλης ζήτησε, μιλώντας στην τηλεόραση, την άμεση στοιχειοθέτηση της δίωξης αρχικά του αστυνομικού ο οποίος ευθύνεται άμεσα για τη δολοφονία. Σύμφωνα με ένα νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, αυτός ο αστυνομικός φαίνεται καθαρά να πατά με το γόνατο του τον λαιμό του θύματος με αποτέλεσμα να διακόπτεται η κυκλοφορία του αίματος.

Ο λευκός αστυνομικός με σαδιστική εμμονή δεν σηκώνει το γόνατό του ούτε όταν καταφθάνουν οι διασώστες, οι οποίοι και διαπιστώνουν πως το θύμα δεν έχει πια σφυγμό. Παράγοντες της πόλης, θεσμοί και απλοί πολίτες ζητούν τώρα να απαγγελθούν αμέσως κατηγορίες για δολοφονία από πρόθεση και με δόλο και κατά των τριών επίσης λευκών αστυνομικών, οι οποίοι ανέχτηκαν και τελικά με τις πράξεις τους συνέβαλαν στη δολοφονία του άοπλου Αφροαμερικανού.

Πρόκειται για εξόφθαλμα ρατσιστικό έγκλημα που έχει προκαλέσει την οργή όχι μόνο των Αφροαμερικανών, αλλά ενός μεγάλου αριθμού πολιτών της Μινεάπολης, οι οποίοι συγκρούονται με την αστυνομία, που απαντά με δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ. Η άμεση αντίδραση του δημάρχου της πόλης και η έκκληση για απαγγελία κατηγοριών στους λευκούς αστυνομικούς για δολοφονία από πρόθεση του George Floyd στοχεύουν στην εκτόνωση της οργής των πολιτών ώστε να λήξουν οι διαδηλώσεις και οι βανδαλισμοί στους δρόμους.

Στο βίντεο που ακολουθεί διακρίνεται ο αστυνομικός που γονατίζει και με το γόνατό του στραγγαλίζει αργά και βασανιστικά τον άνθρωπο τον οποίο συνέλαβε άνευ λόγου και αιτίας, ως φαίνεται, και ο οποίος τελικά ήταν άοπλος και ακίνδυνος. Τόσο η σύντροφος του θύματος όσο και ο δήμαρχος της πόλης κάνουν λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία εν ψυχρώ.

Εν τω μεταξύ νέα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας καταγράφουν πώς εκτυλίχθηκε η σύλληψη του Floyd και φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων αστυνομικών ότι ο άοπλος άνδρας αντιστάθηκε στη σύλληψη.

New video sent to us shows the moment George Floyd was removed from his vehicle and handcuffed on 38th and Chicago.

Video courtesy of Christopher Belfrey pic.twitter.com/MiIIula4sA — Alex Lehnert (@AlexLehnertFox9) May 26, 2020

Σε άλλα πλάνα από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το CBS News, ο Floyd εμφανίζεται λίγες στιγμές νωρίτερα να κάθεται στο πεζοδρόμιο φορώντας χειροπέδες, ενώ ένας από τους αστυνομικούς τον πλησιάζει και τον σηκώνει.

Διαδηλώσεις και επεισόδια

Ο θάνατος του Floyd πυροδότησε μια σειρά από διαδηλώσεις και επεισόδια τόσο στη Μινεάπολις όσο και άλλες πόλεις των ΗΠΑ, ενώ τα hashtags #icantbreathe, #sayhisname και #justiceforfloyd - #justiceforgeorgefloyd έχουν γίνει τάσεις στα social media.

fuck all cops. i will never stop saying this! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/7DJH0gF5jn — michael ☾ (@heejindigo) May 28, 2020