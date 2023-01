Τουλάχιστον τέσσερις συλλήψεις στο κέντρο της Μόσχας για την απόθεση λουλουδιών στη μνήμη των θυμάτων στο Ντνίπρο

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν χθες Τρίτη ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν στη Μόσχα διότι πήγαν να αφήσουν λουλούδια στο μνημείο για την Ουκρανή ποιήτρια Λέσια Ουκραΐνκα στη μνήμη των τουλάχιστον 45 αμάχων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο.

Οι συλλήψεις έγιναν χθες το απόγευμα, σύμφωνα με την οργάνωση OVD-Info.

Στο μνημείο για τη Λέσια Ουκραΐνκα, σε πάρκο στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας, αφήνονταν λουλούδια τα τελευταία 24ωρα, ενώ στον χώρο είχε τοποθετηθεί καδραρισμένη ασπρόμαυρη φωτογραφία που εικονίζει την πολυκατοικία που καταστράφηκε στη Ντνίπρο.

In #Moscow, 4 people were detained at the memorial to those killed in #Dnipro



The police detained people who were laying flowers. One of the detainees came with a dog - the woman was detained and the dog was left on the street, but neighbors were able to shelter the dog. pic.twitter.com/5ncwT1X0EA — NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2023

Ορισμένοι άφηναν λουλούδια στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας —μπλε και κίτρινα—, άλλοι πήγαιναν εκεί χνουδωτά παιγνίδια. Στα θύματα του πλήγματος συγκαταλέγονταν παιδιά. Διερχόμενοι θεάθηκαν να κλαίνε στο αυτοσχέδιο μνημείο.

In #Moscow, on the Ukrainian Bullard: Russians lit candles and brought flowers to the improvised memorial commemorated to victims of the Russian strike on the building in #Dnipro, that killed more than 40. Police detained people for bringing the flowers. pic.twitter.com/SvKst7FJdB — Anna Nemtsova (@annanemtsova) January 17, 2023

A makeshift memorial has appeared in Moscow to the 40 Ukrainians killed in the Russian missile strike on Dnipro, with a framed photo of the demolished apartment block placed beside a monument to Ukrainian poet Lesya Ukrainka. Russian TV has been largely silent about the tragedy. pic.twitter.com/ukwilL7YwB — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 17, 2023

Οι δημόσιες αντιπολεμικές εκδηλώσεις στη Ρωσία έχουν γίνει εξαιρετικά σπάνιες μετά τη σκληρή καταστολή των αρχών. Ελάχιστες διαδηλώσεις έχουν αναφερθεί το τελευταίο διάστημα εναντίον της εισβολής του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία που διέταξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από σχεδόν 11 μήνες, την 24η Φεβρουαρίου 2022.