Τουρκία: Ένταση στις κηδείες των Κούρδων που δολοφονήθηκαν στο Παρίσι

Η κηδεία του Μιρ Περβέρ, του Κούρδου τραγουδιστή που δολοφονήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου στο Παρίσι, τελέστηκε σήμερα στη γενέτειρά του, στην ανατολική Τουρκία, μέσα σε κλίμα έντασης, όπως ανέφερε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

At the funeral of Mir Perwer, who lost his life in the Paris attack, terrorist Turkish soldiers are attacking with live bullets, gas and water cannon. #ParisMassacreOfKurds #mirperwer #EvinGoyi #AbdurrahmanKızıl @EmmanuelMacron @JoeBiden @RishiSunak pic.twitter.com/BTi9hYTKM0

Ο καλλιτέχνης και πολιτικός πρόσφυγας κηδεύτηκε παρουσία των συγγενών του στην επαρχία Μους.

Οι δρόμοι που οδηγούσαν στο χωριό όπου ενταφιάστηκε είχαν αποκλειστεί από αστυνομικούς που εμπόδισαν πολλές ομάδες προσώπων –μεταξύ των οποίων, βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος HDP και άτομα που δήλωναν συγγενείς του– να παραστούν στην κηδεία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και προβλήθηκαν από κουρδόφωνα μέσα ενημέρωσης δείχνουν μία από αυτές τις ομάδες να έχει μπλοκαριστεί από αστυνομικούς. Οι δυνάμεις ασφαλείας εκτόξευσαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να διαλύσουν το πλήθος, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του AFP και τα πλάνα που γυρίστηκαν επί τόπου. Χρησιμοποιήθηκε επίσης νερό υπό πίεση ενώ κάποιοι άνδρες, δυσαρεστημένοι επειδή δεν μπορούσαν να παραστούν στην κηδεία, απάντησαν ρίχνοντας πέτρες.

Could you see the difference between the Turkish police and their French colleagues?



The video is from the funeral of #MîrPerwer, one of the three martyrs of terrorist attack in Paris on 23 dec. pic.twitter.com/a6yq6VmE9n