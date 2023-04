Τουρκία: «Κόκκινο ποτάμι» στη Σμύρνη για τον Κιλιτσντάρογλου - Οριακή «μάχη» με τον Ερντογάν, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Ένα «κόκκινο ποτάμι» κατέκλυσε την ιστορική προκυμαία της Σμύρνης σήμερα Κυριακή, για την προεκλογική συγκέντρωση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ενόψει των εκλογών που θα γίνουν στην Τουρκία στις 14 Μαΐου.

Εκτιμάται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Σμύρνη, την πόλη - προπύργιο του κεμαλισμού στο «κόκκινο ποτάμι της δημοκρατίας», όπως το χαρακτήρισαν πολλοί οπαδοί της αντιπολίτευσης.

Η συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν μπορεί να θεωρηθεί «παράσταση νίκης» για τον Κιλιτσντάρογλου, μιας και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι εκλογές θα είναι αμφίρροπες. Έρευνες που διεξήγαγε η Konda Research στις αρχές και τα μέσα Απριλίου προμηνύουν οτι το ντέρμπι θα είναι δυνατό στην κάλπη της 14ης Μαΐου.

Turkish pollster Konda’s survey leaked on social media. Poll was conducted on April 15-16. Neck and neck:



• First round:



Erdoğan 43%

Kılıçdaroğlu 42

M. İnce 8

Sinan Oğan 2



•Second round:



Kılıçdaroğlu 51%

Erdoğan 49