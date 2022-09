Τραμπ: Εχθρός του κράτους ο Τζο Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον διάδοχό του, τον Τζο Μπάιντεν, «εχθρό του κράτους» μπροστά στους οπαδούς του, καταγγέλλοντας επίσης την έρευνα του FBI στην κατοικία του στη Φλόριντα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών χθες Σάββατο το βράδυ στην Πενσιλβάνια.

«Αυτός είναι ο εχθρός του κράτους», είπε ο κ. Τραμπ απευθυνόμενος στο πλήθος, απαντώντας στη σφοδρή επίθεση του προέδρου Μπάιντεν, ο οποίος κατήγγειλε δύο ημέρες νωρίτερα πως ο Ρεπουμπλικάνος και οι οπαδοί του αντιπροσωπεύουν «έναν εξτρεμισμό που απειλεί τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας μας».

«Η ομιλία του» δεν ήταν παρά εκδήλωσης «μίσους και οργής», έκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον κ. Μπάιντεν πως χαρακτήρισε τους οπαδούς του «απειλή για τη δημοκρατία» και «εχθρούς του κράτους».

«Ο εχθρός του κράτους είναι αυτός και η ομάδα που τον ελέγχει», συνέχισε ο πρώην πρόεδρος, που εκφράστηκε στην πολιτεία-κλειδί στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, όταν θα κριθεί ποιο κόμμα θα ελέγχει τα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου.

TRUMP on Biden's speech: "The most vicious, hateful, and divisive speech ever delivered by a [U.S.] President... you're all enemies of the state. He's an enemy of the state, if you want to know the truth. The enemy of the state is him and the group that controls him." #TrumpRally pic.twitter.com/ImTkCtTBMS