Γερμανία: Τρένο παρέσυρε ομάδα νεαρών - Τουλάχιστον ένα παιδί νεκρό

Τουλάχιστον ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλο ένα τραυματίστηκε σοβαρά την Πέμπτη όταν χτυπήθηκαν και παρασύρθηκαν από τρένο στην πόλη Ρέκλινγκχαουζεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία, γράφει στην ηλεκτρονική της έκδοση η γερμανική ταμπλόιντ Bild, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχος.

Η αστυνομία περιορίστηκε να επιβεβαιώσει πως τρένο παρέσυρε «αρκετούς» νέους, όμως απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, το δυστύχημα έγινε ανάμεσα σε δύο σταθμούς, όπου φορτηγό τρένο χτύπησε και παρέσυρε τα θύματα για εκατοντάδες μέτρα.

Δεν είναι σαφή ακόμη τα αίτια του δυστυχήματος.

Νωρίτερα, δημοσιεύματα ανέφεραν πως κάπου 35 πυροσβέστες και μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας αναπτύχθηκαν επιτόπου, κοντά σε παλιό αμαξοστάσιο για φορτηγά τρένα, και χρησιμοποιούν UAVs για να εντοπίσουν θύματα.

