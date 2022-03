Tweet του Ουκρανού ΥΠΕΞ με φωτογραφία από βόμβα 500 κιλών

Ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter έκανε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα με βόμβα 500 κιλών.

«Αυτή η φρικτή ρωσική βόμβα 500 κιλών έπεσε σε ένα κτήριο κατοικιών στο Τσερνίχιβ και δεν εξερράγη. Άλλες όμως εξερράγησαν, σκοτώνοντας αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε τον λαό μας από τους Ρώσους βαρβάρους! Βοηθήστε μας να κλείσουμε τον ουρανό. Δώστε μας μαχητικά αεροσκάφη. Κάνε κάτι!».

This horrific 500-kg Russian bomb fell on a residential building in Chernihiv and didn’t explode. Many other did, killing innocent men, women and children. Help us protect our people from Russian barbarians! Help us close the sky. Provide us with combat aircraft. Do something! pic.twitter.com/3Re0jlaKEL