Βέλγιο: Συλλήψεις τριών ατόμων που απειλούσαν τον υπουργό Δικαιοσύνης

Η ασφάλεια του υπουργού Δικαιοσύνης του Βελγίου Βίνσεντ Φαν Κίκερνμπορν ενισχύθηκε μετά τη σύλληψη, στην Ολλανδία, τριών προσώπων που συνδέονται με μια «σοβαρή απειλή» σε βάρος του αξιωματούχου αυτού της βελγικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τη φλαμανδόφωνη εφημερίδα Het Laatste Niews, πυροβόλα όπλα βρέθηκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο με ολλανδικές πινακίδες το οποίο εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του υπουργού στο προάστιο Κουρτρέ.

Police have beefed up security for Belgian Justice Minister Vincent Van Quickenborne after a serious "threat", federal prosecutors said Saturday, after three people were arrested in neighbouring Netherlands. #Belgium #minister #threat https://t.co/KFNUPvwzBV