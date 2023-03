Βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές ξέσπασαν σε περιοχή της Γαλλίας

Βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές, που είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς τόσο από τη μία, όσο και από την άλλη πλευρά, ξέσπασαν το Σάββατο στην περιοχή Σεν Σολίν της Γαλλίας.

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν σε αγροτική περιοχή, όπου κατασκευάζονται δεξαμενές συλλογής νερού για την άρδευση καλλιεργειών. Την αντίθεσή τους σε αυτές τις κατασκευές έχουν εκφράσει οικολογικές και αριστερές οργανώσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν το Σάββατο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 30.000 άτομα, σύμφωνα με τους διοργανωτές και 6.000 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Being fed up with dictates from the Elysee:



Major attack by French protesters against the police in Sainte Soline.



Molotov cocktails were used.

Several police officers are injured..... pic.twitter.com/U9obFEQ2oR — Richard (@ricwe123) March 25, 2023

Η συγκέντρωση είχε απαγορευτεί και περίπου 3.000 αστυνομικοί επενέβησαν για να τη διαλύσουν. Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθούν συγκρούσεις σώμα με σώμα, οι οποίες οδήγησαν στον τραυματισμό εκατοντάδων ατόμων τόσο από την πλευρά των διαδηλωτών, όσο και των αστυνομικών.

Ορισμένοι εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται, ενώ πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ζωή ενός τουλάχιστον διαδηλωτή βρίσκεται σε κίνδυνο.

The battle of Sainte-Soline in France is epic.



With heavy firework shelling the protestors are advancing towards the riot police concentration.



1/ pic.twitter.com/GS4C1vf5sV — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 25, 2023

Τα σοβαρά αυτά επεισόδια κατέκριναν τα κόμματα της αριστεράς, καταγγέλλοντας την άσκηση βίας από την πλευρά των αστυνομικών αρχών, ενώ η γαλλική κυβέρνηση τα αποδίδει σε πράξεις βίας περίπου 1.000 διαδηλωτών.

🇫🇷 France: 🔥"Battle of Sainte Soline"🔥



Update; 25,000 people are apparently converging to the construction site of The basin of Sainte Soline to protest. pic.twitter.com/YZFvcdDrhD — Freddie Ponton..🇫🇷 (@LFCNewsMedia) March 25, 2023

Images hallucinantes filmées par @laluciolemedia :



Des FDO tirent, de leur quad, à l’aveugle au LBD sur des manifestants anti-bassines à #SainteSoline.



Ça va mal finir... Déjà de très nombreux blessés. #BassinesNonMerci #manifestation #ViolencesPolicieres #megabassines pic.twitter.com/MB3LjaHge8 — Nicolas Mayart (@Nicomay) March 25, 2023