Βόρεια Κορέα: Οι πολίτες ανησυχούν για την απώλεια βάρους του Κιμ Γιονγκ Ουν

Σχεδόν όλοι στη Βόρεια Κορέα ανησυχούν για την απώλεια βάρους του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε ένας ανώνυμος κάτοικος στη Πιονγιάνγκ σε κρατικά ΜΜΕ της χώρας, αφού παρακολούθησε ένα πρόσφατο βίντεο του Κιμ.

Το σπάνιο δημόσιο σχόλιο για την υγεία του Κιμ, δημοσιοποιείται αφού οι ξένοι αναλυτές παρατήρησαν στις αρχές Ιουνίου, ότι ο αυταρχικός ηγέτης, για τον οποίο πιστεύεται ότι είναι ηλικίας 37 ετών, εμφανίστηκε να έχει χάσει σημαντικό σωματικό βάρος.

«Το θέαμα του σεβαστού στρατηγού (Κιμ Γιονγκ Ουν) να φαίνεται αδυνατισμένος, σπάει τις καρδιές των ανθρώπων τόσο πολύ» δήλωσε ο άγνωστος, στη διάρκεια μιας συνέντευξης που προβλήθηκε την Παρασκευή στο κρατικό δίκτυο KRT.

«Όλοι λένε ότι δακρύζουν» πρόσθεσε ο ίδιος.

