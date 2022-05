Βραζιλία: Στους 79 νεκρούς ο νεότερος απολογισμός των πλημμυρών στην πολιτεία Περναμπούκο

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων των εκτεταμένων πλημμυρών που έπληξαν την περιφέρεια της πόλης Χεσίφι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Περναμπούκο, στη βορειοανατολική Βραζιλία, αυξήθηκε χθες Κυριακή στους 79 νεκρούς.

Άλλοι 56 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον απολογισμό αυτό, που δημοσιοποιήθηκε από την Πολιτική Προστασία στην πολιτεία Περναμπούκο.

#Brazil #Landslides caused by heavy rain killed at least 29 people in the state of #Pernambuco , northeast Brazil. In #Alagoas, another state in the region, two people died on Friday after being swept away by floods from the river. pic.twitter.com/xCxSq1f86q