Ο Γιανίς Γιουσάγεφ, που σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές συνδεόταν με την αποκαλούμενη «Καυκάσια μαφία», έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς την Κυριακή στο Ισραήλ.

Βίντεο από την επίθεση καταγράφει τη στιγμή της δολοφονίας. Ο δράστης πλησιάζει τον Γιουσάγεφ από πίσω και τον πυροβολεί στο κεφάλι από ελάχιστη απόσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από πρατήριο καυσίμων στην Καισάρεια. Στο οπτικό υλικό, ο Γιουσάγεφ φαίνεται να αποχωρεί από εστιατόριο που βρίσκεται στον χώρο του πρατηρίου, συνοδευόμενος από δύο ακόμη άνδρες. Καθώς κατεβαίνει τις σκάλες, ο δράστης, που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά, κινείται προς το μέρος του.

Ο ύποπτος φορούσε γκρι φούτερ με κουκούλα, μαύρο παντελόνι cargo και λευκό καπέλο. Έχοντας τα χέρια στις τσέπες, πλησίασε τον Γιουσάγεφ από πίσω και άνοιξε πυρ. Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Μετά την επίθεση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και συγκεντρώνοντας στοιχεία για την υπόθεση.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του δράστη συμμετείχε και ελικόπτερο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του υπόπτου.

Οι ερευνητές εξετάζουν το παρελθόν του Γιουσάγεφ και τις σχέσεις του με τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, προκειμένου να εντοπίσουν το κίνητρο της δολοφονίας, και να διαπιστώσουν εάν πίσω από την επίθεση βρίσκονται και άλλα πρόσωπα.

Οι σχέσεις με τον υπόκοσμο

Αστυνομικές πηγές και άνθρωποι που γνωρίζουν τη δράση εγκληματικών οργανώσεων στις περιοχές Χαντέρα και Ορ Ακίβα αναφέρουν ότι ο Γιουσάγεφ είχε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφών με πρόσωπα του τοπικού υποκόσμου.

Στον κύκλο των συνεργατών του φέρεται να περιλαμβάνονταν ο Πάτρικ Κρασνοπόλσκι, που χαρακτηρίζεται στενός συνεργάτης και «δεξί χέρι» του, καθώς και ο Όσερ Σμίλοφ.

Τον Ιούνιο του 2025, ο Γιουσάγεφ και ο Κρασνοπόλσκι είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για συμμετοχή σε πυροβολισμούς και επιθέσεις με χειροβομβίδες κατά επιχειρήσεων στην Ορ Ακίβα. Αργότερα, όμως, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους ασκηθούν κατηγορίες.

Τον Μάρτιο του 2026, ο Κρασνοπόλσκι και ο Σμίλοφ συνελήφθησαν εκ νέου, αυτή τη φορά ως ύποπτοι για απόπειρα δολοφονίας αντιπάλου τους από τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Η συμμαχία που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ο Γιουσάγεφ να διατηρούσε στενή συμμαχία με τους Έλι και Ματάν Αρμπίβ, οι οποίοι φέρεται να είχαν υπό τον έλεγχό τους εγκληματικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της Χαντέρα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ισραηλινών Αρχών, τα συγκεκριμένα πρόσωπα ενδέχεται να λειτουργούσαν ως ενιαία εγκληματική ομάδα, με δράση στη Χαντέρα, την Ορ Ακίβα, την Καισάρεια και τμήματα της περιοχής Σαρόν.

Η έρευνα για τη δολοφονία συνεχίζεται, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν η εκτέλεση σχετίζεται με τις δραστηριότητες και τις συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος.