Στην ακύρωση προγραμματισμένης εκδήλωσης σε υπαίθρια πισίνα του Βερολίνου, η οποία προέβλεπε αποκλειστική ώρα χρήσης για παιδιά με καταγωγή από την Υποσαχάρια Αφρική, προχώρησε το θέατρο «Volksbühne».

Η πρωτοβουλία, που είχε ως στόχο την άρση των εμποδίων προσβασιμότητας για μη λευκά παιδιά, προκάλεσε θύελλα επικρίσεων από συντηρητικούς και δεξιούς πολιτικούς κύκλους, συνοδευόμενη, σύμφωνα με τους διοργανωτές, από ρατσιστικές επιθέσεις και απειλές.

Οι θέσεις του θεάτρου και οι πολιτικές αντιδράσεις

Από την πλευρά του, το θέατρο Volksbühne υπεραμύνθηκε της αρχικής του πρόθεσης, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός προστατευμένου περιβάλλοντος που θα διευκόλυνε την πρόσβαση μη λευκών παιδιών στις δημόσιες πισίνες.

Παράλληλα, οι διοργανωτές επισήμαναν ότι κατά το παρελθόν έχουν δοθεί αποκλειστικές ώρες σε άλλες κοινωνικές ομάδες, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ένταση.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία συνάντησε σφοδρή κριτική από το πολιτικό φάσμα.

Η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, χαρακτήρισε την ενέργεια ως μια μορφή «φυλετικού διαχωρισμού», υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση εισόδου σε λευκά παιδιά συνιστά διάκριση.

Επιπλέον, ο πολιτικός του CDU Αϊλίν Βάιμπλερ, εξέφρασε την αμφισβήτησή της για την αναγκαιότητα τέτοιων αμιγώς φυλετικών «ασφαλών χώρων» σε μία πόλη όπως το Βερολίνο, την οποία χαρακτήρισε ανοιχτή, πολυπολιτισμική και ελεύθερη.

Η ευρύτερη συζήτηση για τις διακρίσεις

Το περιστατικό στο Βερολίνο δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε μια γενικευμένη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική σχετικά με τις φυλετικές και κοινωνικές διακρίσεις στους χώρους κολύμβησης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις φέτος το καλοκαίρι, χώρος κολύμβησης στην πόλη Χάλε της Γερμανίας προκάλεσε αντιδράσεις όταν απαγόρευσε την είσοδο σε άτομα που δεν γνώριζαν τη γερμανική γλώσσα.

Ερευνητές υπογραμμίζουν ότι ο ιστορικός αποκλεισμός των μειονοτήτων από τις κολυμβητικές υποδομές έχει άμεσες και επικίνδυνες επιπτώσεις στην ασφάλεια των παιδιών:

Περιοχή Στατιστικό στοιχείο κινδύνου πνιγμού και συμμετοχής Ηνωμένες Πολιτείες 3πλάσιο ποσοστό θανάτων από πνιγμό σε παιδιά αφρικανικής καταγωγής σε σύγκριση με τα λευκά παιδιά. Αγγλία >3 φορές υψηλότερος ο κίνδυνος πνιγμού για παιδιά εθνοτικών μειονοτήτων έναντι των λευκών συνομηλίκων τους.

Στοιχεία της Sport England δείχνουν ότι το 95% των ενηλίκων και 80% των παιδιών από εθνοτικές μειονότητες δεν ασχολούνται συστηματικά με την κολύμβηση.

Τα δραματικά αυτά στοιχεία έχουν ωθήσει πολλές κοινωνικές οργανώσεις να αναπτύξουν στοχευμένα προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης, προκειμένου να καταρριφθούν τα πολιτισμικά και οικονομικά εμπόδια που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων νέων.