Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι Υγειονομικές Αρχές, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου καταγράφει έξαρση στην Αττική, επεκτεινόμενος σε νέες περιοχές, όπως οι Δήμοι Φιλοθέης-Ψυχικού και Παπάγου-Χολαργού.

Την ίδια στιγμή, η νόσος εντοπίζεται και στην περιφέρεια, με το πρώτο περιστατικό στην Κρήτη να αφορά ηλικιωμένο ασθενή που νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά την ανησυχία, οι ειδικοί υπενθυμίζουν πως ο ιός δε μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, και στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων προκαλεί ήπια ή καθόλου συμπτώματα.

Η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού, με τον χρόνο επώασης να κυμαίνεται από δύο έως έξι ημέρες. Τα πρώτα σημάδια περιλαμβάνουν πυρετό, κεφαλαλγία και μυαλγίες, ενώ οι επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα εκδηλώνονται μεταγενέστερα. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και συστηματική χρήση μέτρων ατομικής προστασίας, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ, Δημήτρη Παρασκευή, ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα.

Περίπου το 80% των ατόμων που έρχονται σε επαφή με τον ιό, παραμένουν ασυμπτωματικοί, μόλις το 20% εμφανίζει ήπια αδιαθεσία, ενώ λιγότερο από το 1% αναπτύσσει σοβαρή νόσηση. Η φετινή δραστηριότητα του φορέα παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη, θυμίζοντας την έξαρση του 2018.

Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται προς τα τέλη Αυγούστου, ωστόσο η κυκλοφορία του ιού διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Αν και παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή και οι ήπιοι χειμώνες ενδέχεται να επηρεάζουν την επιδημιολογική εικόνα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για να διαπιστωθεί αν η παρούσα αυξητική τάση θα παγιωθεί τα επόμενα έτη.