Περιστατικό αυθαιρεσίας και παράνομης κατάληψης δημοσίου χώρου αποκαλύφθηκε στην πασίγνωστη παραλία «Άντονι Κουίν» στη Ρόδο.

Επιχείρηση εστίασης, αφού εκτίναξε την τιμή σε ηλεκτρονική δημοπρασία στα 200.000 ευρώ, αποκλείστηκε επειδή δεν κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παρ’ όλα αυτά, προχώρησε στην πλήρη ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων χωρίς σύμβαση, και χωρίς να καταβάλει μίσθωμα, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου ύψους 37.000 ευρώ.

Το χρονικό της δημοπρασίας και το «κόλπο» με την πλειοδοσία

Η ιστορία ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου 2026, όταν το Ελληνικό Δημόσιο έβγαλε σε ηλεκτρονική δημοπρασία τμήμα 116 τ.μ. της παραλίας (επί συνολικής έκτασης περίπου 440 τ.μ.) αποκλειστικά για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων.

Η εξέλιξη της διαδικασίας υπήρξε εντυπωσιακή.

Τιμή εκκίνησης: Ορίστηκε στα 4.384,80 ευρώ για τριετή παραχώρηση.

Ορίστηκε στα 4.384,80 ευρώ για τριετή παραχώρηση. Τελική προσφορά: Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, οι προσφορές εκτοξεύθηκαν στο εξωπραγματικό ποσό των 272,80 ευρώ .

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, οι προσφορές εκτοξεύθηκαν στο εξωπραγματικό ποσό των . Αποκλεισμός: Πλειοδότρια αναδείχθηκε εταιρεία εστίασης, η οποία όμως ουδέποτε προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί οριστικά από την υπογραφή της σύμβασης.

Αυθαίρετη κατάληψη και πρόστιμο 37.000 Ευρώ

Αν και η εταιρεία δεν απέκτησε ποτέ το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης της παραλίας, προχώρησε κανονικά στην εγκατάσταση των ομπρελών και των καθισμάτων.

Όπως κατήγγειλε το «Δίκτυο Ομπρέλα», η επιχείρηση εκμεταλλευόταν εμπορικά το φιλέτο της ακτής, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, αγνοώντας τις νόμιμες διαδικασίες.

Μετά από ελέγχους των αρμόδιων Αρχών, στην παρανομούσα επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει τα κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την προστασία των δημοσίων ακτών.