Πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του βασικού μεταγραφικού του στόχου στη θέση του εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Αυτό υποστηρίζουν στην Ιταλία, με τον Φεντερίκο Φεράρα του Tutto Mercato να αναφέρει πως η συμφωνία για τον 28χρονο (05/08/1998, 1,79μ.) θα κλείσει τις επόμενες ώρες.

Το ποσό που θα διαθέσουν οι ερυθρόλευκοι θα φτάσει τα 12.000.000 ευρώ συν 2.000.000 με τη μορφή μπόνους, αλλά και 10% ποσοστό μεταπώλησης.

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