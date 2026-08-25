Η North West, η 13χρονη κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West, έχει αρχίσει να πειραματίζεται όλο και περισσότερο με την εμφάνισή της, δοκιμάζοντας διαφορετικά looks και piercings.

Ωστόσο, υπάρχει μία αλλαγή που οι γονείς της δεν της επιτρέπουν προς το παρόν να κάνει.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Dazed, η North μίλησε για την αγάπη της για τα piercings και αποκάλυψε πως θα ήθελε να κάνει piercing στη γέφυρα της μύτης, κάτι που όμως παραμένει εκτός ορίων. «Θέλω πολύ να κάνω piercing στη γέφυρα της μύτης αλλά δεν μου επιτρέπεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως τα piercings αποτελούν για εκείνη έναν τρόπο να εκφράζει τη δημιουργικότητά της και την προσωπικότητά της, σημειώνοντας ότι την κάνουν να αισθάνεται περισσότερο ο εαυτός της.

Παρότι το συγκεκριμένο piercing δεν έχει πάρει ακόμη το «πράσινο φως», η North έχει ήδη δοκιμάσει αρκετές διαφορετικές αλλαγές στην εμφάνισή της. Έχει εμφανιστεί με dermal piercings στους μηρούς, ενώ κατά καιρούς έχει δείξει piercings στα χέρια της, σκουλαρίκια στα μάγουλα και στα δάχτυλα, αλλά και μπλε μαλλιά.

Η Kim Kardashian, από την πλευρά της, φαίνεται να στηρίζει την κόρη της στις επιλογές που κάνει γύρω από το στιλ και την εικόνα της.

Θέλει να αποκτήσει την πρώτη της «κανονική» δουλειά

Η North West δεν μίλησε μόνο για την εμφάνισή της στη συνέντευξη, αλλά και για τα σχέδιά της για το μέλλον.

Παρότι έχει ήδη κυκλοφορήσει το δικό της EP με τίτλο N0rth4evr, αποκάλυψε πως θα ήθελε να αποκτήσει την πρώτη της «κανονική δουλειά».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι σκέφτεται να εργαστεί στα Starbucks όταν γίνει 14 ετών, λέγοντας πως θέλει να αποκτήσει την εμπειρία μιας συνηθισμένης εργασίας, παρά το γεγονός ότι μεγαλώνει μέσα σε μία από τις πιο διάσημες οικογένειες του κόσμου.

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