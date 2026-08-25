Τραγικό τέλος είχε η νυχτερινή έξοδος μιας παρέας πέντε νεαρών στα Άνω Λιόσια, καθώς μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το κόκκινο τζιπ στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού στη λεωφόρο Φυλής και καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι υπόλοιποι τέσσερις επιβάτες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τρεις εξ αυτών φέρουν ελαφρά τραύματα.

Η μοιραία διαδρομή

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα. Στο όχημα βρίσκονταν δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο 19χρονος οδηγός.

Το αυτοκίνητο κινούνταν στη λεωφόρο Φυλής, από τη Χασιά με κατεύθυνση προς τα Άνω Λιόσια, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, την οποία και έριξε.

Σφοδρή η πρόσκρουση

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, όπως μαρτυρά η εικόνα που αντίκρισαν οι αρχές στο σημείο. Το μπροστινό μέρος του κόκκινου τζιπ υπέστη τεράστιες ζημιές, ενώ κομμάτια του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων.

Η κολώνα ηλεκτροφωτισμού λύγισε από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και κατέρρευσε στο οδόστρωμα.

Έρευνα της Τροχαίας

Η 17χρονη που βρισκόταν στο αυτοκίνητο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, με το τροχαίο να εξελίσσεται σε τραγωδία.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας διερευνούν πλέον τα αίτια της εκτροπής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση και να διαπιστώσουν γιατί ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη.