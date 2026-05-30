Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή (29/5) ότι θα συνεργαστεί με το Κογκρέσο για να μεταβιβάσει τον έλεγχο του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, στον απόηχο της ετυμηγορίας ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσιγκτον.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, γιατί ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς σχετική απόφαση του Κογκρέσου. Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε πως θέλει να εμπιστευθεί στο Κογκρέσο «την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση» του Κέντρου Κένεντι.

Αυτή η μεταστροφή ακολούθησε την εντολή ομοσπονδιακού δικαστή να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι και να αναστείλει το διετές κλείσιμο του χώρου, το οποίο είχε διατάξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.