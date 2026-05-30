Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, επανέλαβε χθες Παρασκευή την πρόταση του να επιλέξει η ΕΕ τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, ως μεσολαβητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Όταν ανέφερα το όνομα του κ. Σρέντερ, είχα κατά νου κάποιον που μπορείς να τον εμπιστευθείς», δήλωσε ο Πούτιν από την πρωτεύουσα του Καζακστάν. Απέρριψε τις επικρίσεις όσων επισημαίνουν ότι διατηρεί φιλικούς δεσμούς με τον Σρέντερ, λέγοντας χαρακτηριστικά «Πού είναι το κακό;», επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα εμπιστοσύνης.

Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005, θα εξακολουθούσε να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της χώρας του, υποστήριξε ο Πούτιν.

Ο πρώην καγκελάριος έχει επικριθεί έντονα για τους ρόλους του σε ενεργειακούς κολοσσούς της Ρωσίας, μετά την αποχώρησή του από την πολιτική σκηνή. Οι ηγέτες της ΕΕ δεν αποδέχθηκαν την πρόταση Πούτιν να αναλάβει ο Σρέντερ ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου τόνισε ότι η Ρωσία δεν υπαγορεύει στις Βρυξέλλες ποιος θα πρέπει να ορίσει ως διαπραγματευτή σε ενδεχόμενες συνομιλίες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Ωστόσο, υποστήριξε ότι χρειάζεται ένας συνομιλητής που δεν έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή απέναντι στη Ρωσία. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αρνείται τον διάλογο με τη Μόσχα.