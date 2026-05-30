Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και καταστροφής σημειώθηκε στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όταν ένας 48χρονος άνδρας συνελήφθη επειδή φέρεται να κατεδάφισε μέρος του σπιτιού του με εκσκαφέα, λίγα λεπτά αφότου η σύζυγός του του ανακοίνωσε ότι ήθελε να χωρίσουν.

Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Μπάτλερ στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, ο Έρικ Πιερβσζα χρησιμοποίησε εκσκαφέα τύπου Kubota για να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο πίσω μέρος της κατοικίας, ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ακόμη η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η καταστροφή ήταν τόσο εκτεταμένη, ώστε έχουν προκύψει σοβαρές ανησυχίες για τη στατική επάρκεια και τη συνολική ασφάλεια του κτηρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26/05/2026) σε προάστιο της Πενσιλβάνια, έπειτα από έντονο καβγά μεταξύ του ζευγαριού. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η σύζυγος κατέθεσε ότι ο 48χρονος είχε επιστρέψει στο σπίτι μετά από ολονύχτια κατανάλωση αλκοόλ και ξεκίνησε λεκτική αντιπαράθεση μαζί της.

Όταν εκείνη του είπε ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει, φέρεται να της απάντησε: «Αν τελείωσε, θα γκρεμίσω το σπίτι».

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις αρχές, ανέβηκε στον εκσκαφέα και άρχισε να κατεδαφίζει τμήματα της κατοικίας.

Οι τηλεφωνητές του κέντρου άμεσης βοήθειας 911 ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της κλήσης μπορούσαν να ακούσουν φωνές και τον ήχο του εσκαφέα.

Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την έκπληξή τους για όσα συνέβησαν. Ένας γείτονας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο KDKA-TV: «Νομίζω ότι είναι τρελός. Γι’ αυτό δεν πίνω».

Ένας άλλος κάτοικος σχολίασε με χιούμορ: «Θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς του είπε, ώστε να φροντίσω να μην το πω ποτέ. Είμαι παντρεμένος 42 χρόνια, αλλά ποτέ δεν απείλησα να γκρεμίσω το σπίτι».

