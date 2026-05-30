Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, κατήγγειλε σήμερα την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει εντολή στον στρατό να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

«Σε μια κατάφωρη παραβίαση κάθε συμφωνίας, όπως συνηθίζει, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει τον έλεγχό του στο 70% της Λωρίδας της Γάζας, ενώ οι φόνοι και η πείνα συνεχίζονται», είπε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Μπάσεμ Ναΐμ.

Με βάση τους όρους της εύθραυστης εκεχειρίας, οι ισραηλινές δυνάμεις έπρεπε να υποχωρήσουν πίσω από μια «κίτρινη γραμμή» η οποία οριοθετεί τη ζώνη που ελέγχει η Χαμάς και εκείνη που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό. Όταν αποσύρθηκε πίσω από την «κίτρινη γραμμή», ο ισραηλινός στρατός διατηρούσε ακόμη τον έλεγχο του 53% του θύλακα.