Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/6) στους Emirates Financial Towers που βρίσκονται στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι (DIFC).

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Ντουμπάι, khaleejtimes.com, η φωτιά ξέσπασε στους τελευταίους ορόφους του Βόρειου Πύργου των Emirates Financial Towers. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν σύννεφα καπνού να βγαίνουν από τον πύργο, καθώς και πορτοκαλί φλόγες να ξεπηδούν από τους τελευταίους ορόφους του κτηρίου.

Οι Αρχές έφτασαν στον τόπο του συμβάντος μέσα σε λίγα λεπτά, με πολλά περιπολικά να βρίσκονται εκεί. Η οδός Αλ Σουκούκ που οδηγεί στο κτήριο, έκλεισε.

Επίσης, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στην περιοχή τόσο στα οχήματα όσο και στους πεζούς, στο πλαίσιο των πολλαπλών μέτρων ασφαλείας που έλαβαν οι Αρχές.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την κατάσβεση της φωτιάς.