Την πάγια «εμπιστοσύνη» του προς το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή την απροσδόκητη στροφή του Αμερικανού προέδρου υπέρ της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν.

«Του έλεγα πάντα τα πράγματα ξεκάθαρα. Όταν διαφωνούμε, το παραδεχόμαστε. Όποτε όμως δεσμευόταν απέναντί μας, τηρούσε πάντα τις υποσχέσεις του», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Μακρόν επέλεξε να επιφυλάξει ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στον Τραμπ, έναν ηγέτη που παραδοσιακά δείχνει μικρό ενδιαφέρον για τις διεθνείς πολυμερείς συναντήσεις, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι πέρυσι είχε αποχωρήσει πρόωρα από τη σύνοδο της G7 στον Καναδά.

Το δείπνο στις Βερσαλλίες και η απάντηση στους επικριτές

Η απόφαση του Μακρόν να παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών προκάλεσε τα επικριτικά σχόλια των πολιτικών του αντιπάλων, οι οποίοι τον κατηγορούν για υπερβολικά υποχωρητική στάση.

«Αν δεν είχα κρατήσει σταθερή στάση τους τελευταίους μήνες, θα μπορούσατε να αμφιβάλλετε για τον συσχετισμό δυνάμεων. For sure (Σίγουρα)», απάντησε αιχμηρά ο Γάλλος πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας στα αγγλικά τη φράση του που είχε γίνει viral στο φόρουμ του Νταβός.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «ποτέ δεν υπήρξα ασαφής ή αδύναμος και ήμουν πάντα ξεκάθαρος στις διαφωνίες μου», φέρνοντας ως παραδείγματα τα ζητήματα της Γροιλανδίας και της Ουκρανίας. Υπεραμύνθηκε της ανάγκης για διαρκή διάλογο, εξηγώντας ότι η διπλωματία δεν αφορά μόνο την υποδοχή ανθρώπων με τους οποίους υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων. «Οι Βερσαλλίες αποτελούν διπλωματικό εργαλείο και όργανο ισχύος. Ας μην ντρεπόμαστε γι’ αυτό που είμαστε, ρόλος της Γαλλίας είναι να τιμά τους καλεσμένους της».

Χρησιμοποιώντας, μάλιστα, μια αθλητική μεταφορά, ο Μακρόν παρομοίασε τη στρατηγική του με αυτήν της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας: «Είτε παίζω εντός έδρας είτε εκτός, ο δικός μου στόχος είναι να βάζω γκολ».

Δασμοί, τεχνητή νοημοσύνη και η σημασία της G7

Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή γεμάτη προκλήσεις, καθώς λίγο πριν φτάσει στη σύνοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με την επιβολή δασμών ύψους 100% στα γαλλικά κρασιά. Επιπλέον, μόλις την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε εντολή στην Anthropic, τη ναυαρχίδα των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, να μπλοκάρει την πρόσβαση στα πιο εξελιγμένα μοντέλα της για τους ξένους πολίτες.

«Αν δεν είχαμε συναντήσει σήμερα τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του, αν τις τελευταίες δύο ημέρες δεν είχαμε πραγματοποιήσει αυτή τη G7, πού θα βρισκόμασταν τώρα στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης;» διερωτήθηκε ο Μακρόν, καταλήγοντας ότι χωρίς αυτές τις συναντήσεις, η εναλλακτική θα ήταν «μια διαρκής σύγκρουση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, αυτός ο κόσμος θα επικοινωνούσε μόνο μέσω αναρτήσεων στα social media ή δηλώσεων στον Τύπο».