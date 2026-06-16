Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται η εξειδικευμένη ομάδα αναζήτησης και εντοπισμού ζωντανών και νεκρών ανθρώπων «Αnubis K9».

Με ένα σκληρό Δελτίο Τύπου-καταπέλτη, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ομάδας που συμμετείχε μεταξύ άλλων στις έρευνες στα Τέμπη αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Βασίλη Καλογήρου στη Λάρισα, εξαπολύουν βαρύτατες κατηγορίες κατά της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου, Βασιλικής Γιαβή, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή θεσμική εκτροπή» και «απόπειρα επαγγελματικής και ηθικής εξόντωσης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, επιχειρούν να τους αποκλείσουν αναίτια από το έργο της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στο έργο της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης.

Την ίδια ώρα, η Υπηρεσιακή Γραμματέας, μιλώντας στη «Ζούγκλα», δίνει την δική της εξήγηση για το πρόβλημα που έχει προκύψει.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Η κρίση, σύμφωνα πάντα με την δημόσια καταγγελία, ξέσπασε μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου του 2026 στο Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμματέως. Όπως καταγγέλλει η «Anubis K9», παρόντων των νομίμων εκπροσώπων της και του δικηγόρου τους, Κωνσταντίνου Δημόπουλου, η κα Γιαβή τους ενημέρωσε πως:

-«Έχει ήδη αποστείλει έγγραφη οδηγία προς όλες τις αρμόδιες Αρχές της χώρας, απαιτώντας τον αποκλεισμό του Ευάγγελου Αλεξανδρή (πρώτου νόμιμου εκπροσώπου της ομάδας) από τον διορισμό του ως πραγματογνώμονα».

-«Χαρακτήρισε τη δράση της ομάδας παράνομη, αμφισβητώντας το έργο της».

-«Απείλησε με αναδρομική επιστροφή των καταβληθέντων αμοιβών, ισχυριζόμενη αυθαιρέτως ότι το έργο που επιτελούν δεν συνιστά πραγματογνωμοσύνη, αλλά μια απλή «ερευνητική δραστηριότητα» των Αρχών που τους διορίζουν».

«Δεν παρεμβαίνουμε αυτοβούλως»

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, και για την προστασία του κύρους της, η «Anubis K9» στην ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει τα εξής τρία σημεία: Αρχικά ότι «η ομάδα διορίζεται επί σειρά ετών ως επίσημος Πραγματογνώμονας αποκλειστικά με ρητές έγγραφες Εισαγγελικές Διατάξεις και επίσημους διορισμούς από την ΕΛ.ΑΣ. και τη ΔΑΕΕ, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Εισαγγελέα».

Ακόμα σημειώνει πως σε κάθε υπόθεση που έχουν αναλάβει, «έχουν συνταχθεί και ενσωματωθεί στις δικογραφίες πλήρεις Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης, οι οποίες εισέφεραν καταλυτικά στοιχεία σε σοβαρότατα εγκλήματα και εξαφανίσεις που απασχόλησαν το πανελλήνιο».

Επίσης διευκρινίζουν πως «κάθε οικονομική απολαβή της ομάδας έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά, εκκαθαριστεί και καταβληθεί νόμιμα από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες».

«Η ενέργεια της Υπηρεσιακής Γραμματέως συνιστά πρωτοφανή θεσμική εκτροπή και παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών. Ως διοικητική υπάλληλος, η κα Γιαβή στερείται οποιασδήποτε δικαιοδοσίας να παρεμβαίνει, να καθοδηγεί ή να περιορίζει το έργο των Δικαστικών και Ανακριτικών Αρχών», τονίζεται χαρακτηριστικά στο Δελτίο Τύπου.

«Μπλόκο» στις έρευνες αγνοουμένων και πιέσεις από τον Δήμο Πεντέλης

Η ομάδα μέσω της ανακοίνωσής της στέλνει και ένα δραματικό μήνυμα προς τις οικογένειες που αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση του Υπουργείου είναι η αιτία που πιθανότατα καθιστά πλέον αδύνατο τον διορισμό τους στις έρευνες.

Παράλληλα, η «Anubis» αποκαλύπτει ότι δέχεται «πυρά» και από άλλη πλευρά, σημειώνοντας ότι το ίδιο χρονικό διάστημα, πολιτικοί παράγοντες του Δήμου Πεντέλης προσπαθούν να τους αποβάλουν από τον χώρο που τους έχει παραχωρηθεί νόμιμα.

Άμεσες νομικές ενέργειες και προσφυγή στον Άρειο Πάγο

Δηλώνοντας αποφασισμένη να μην επιτρέψει την ηθική της εξόντωση και τη βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, η ομάδα περνά στην αντεπίθεση και ανακοινώνει: α) Την αποστολή Εξώδικης Διαμαρτυρίας προς την κα Βασιλική Γιαβή και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, β) την κοινοποίηση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, καθώς και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, αλλά και γ) την κατάθεση καταγγελιών σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η ομάδα καλεί επίσης το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα αντίγραφο της έγγραφης ενημέρωσης που εστάλη στις Αρχές και προκάλεσε τον αποκλεισμό της, ενώ ξεκαθαρίζει ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο αστικό και ποινικό μέσο εναντίον όσων προσβάλλουν την τιμή και την προσφορά της στην ελληνική κοινωνία.

Tι είπε στη «Ζούγκλα» η υπεύθυνη επικοινωνίας της «Αnubis K9»

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα επικοινώνησε με την υπεύθυνη επικοινωνίας της ομάδας «Αnubis K9» προκειμένου να τοποθετηθούν για την δημόσια καταγγελία τους. Ακούστε τι είπε:

Τι απάντησε στη «Ζούγκλα» η Υπηρεσιακή Γραμματέας:

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα επικοινώνησε με την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασιλική Γιαβή προκειμένου να πάρει απαντήσεις για το θέμα το οποίο καταγγέλλεται. Όπως ανέφερε: «Έχει οριστεί πραγματογνώμονας ένα φυσικό πρόσωπο και η πληρωμή εκ παραδρομής έχει γίνει λάθος σε μια εταιρεία την “Anubis”. Για να μπορέσει να είναι νόμιμη μια πληρωμή στο Δημόσιο, το ΑΦΜ πρέπει να ανταποκρίνεται στο φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει παρασχέσει το έργο».

Παράλληλα πρόσθεσε πως: «Εδώ το φυσικό πρόσωπο ήταν ο κύριος Αλεξανδρής. Σε αυτόν είχε ανατεθεί πραγματογνωμοσύνη και πληρώθηκε λανθασμένα σε μια εταιρεία που λέγεται “Anubis”. Δεν υπάρχει δηλαδή ΑΦΜ που να λέει Αλεξανδρής. Αυτό εμείς το ξεκαθαρίσαμε και το αντιλήφθηκε ο δικηγόρος τους. Υπάρχει ένα έλλειμμα αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο, και ποσό έχει πάει σε λάθος εταιρεία».

Ποια είναι η ομάδα «Αnubis K9»

Η Anubis Coldcase K9 Team είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2022. Ειδικεύεται στον εντοπισμό αγνοουμένων ανθρώπων (ζωντανών ή νεκρών) σε απαιτητικές συνθήκες, όπως φυσικές καταστροφές, εγκληματικές ενέργειες και ατυχήματα. Διαθέτει πάνω από 25 εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και έχει γίνει ευρύτερα γνωστή για τη συνδρομή της σε μεγάλες υποθέσεις, όπως στη τραγωδία των Τεμπών, στις έρευνες στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στις έρευνες στην υπόθεση του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσσολόγγι, στις έρευνες για την υπόθεση του Βασίλη Καλογήρου στη Λάρισα, αλλά και στις έρευνες για τον Βασίλη Παπουτσά στον Κάλαμο.

Δείτε το ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» για την ομάδα:

Κατά τα χρόνια λειτουργίας της έχει αναλάβει περισσότερες από 250 αποστολές, μερικές από τις οποίες απασχόλησαν έντονα το πανελλήνιο, λόγω της σοβαρότητάς τους.

To Δελτίο Τύπου όπως δόθηκε στη δημοσιότητα

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