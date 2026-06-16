Ένα σπάνιο αλιευτικό περιστατικό που έχει γίνει το κεντρικό θέμα συζήτησης στους κύκλους των ψαράδων σημειώθηκε στην παραλία των Μεσαγγάλων.

Ο ερασιτέχνης ψαράς, Αποστόλης Γιάννας, από τον Αμπελώνα, κάνοντας το χόμπι του με καλάμι από την ακτή, κατάφερε μετά από μια «σκληρή μάχη» να ανασύρει ένα λοβόψαρο, (εντυπωσιακό και σπάνιο για την περιοχή ψάρι), το βάρος του οποίου ξεπερνούσε τα 8 κιλά.

Ο τυχερός ψαράς ένιωσε ένα πανίσχυρο τράβηγμα στο καλάμι του και η μάχη με το μεγάλο ψάρι διήρκεσε αρκετή ώρα, δοκιμάζοντας τις αντοχές του εξοπλισμού του. Η επιτυχής ανάσυρσή του στην αμμουδιά προκάλεσε τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων που έσπευσαν να δουν από κοντά το παράξενο πλάσμα.

Έμπειροι ψαράδες αναγνώρισαν αμέσως το είδος Lobotes surinamensis, ευρύτερα γνωστό ως Λοβόψαρο, Τριπλόνουρος ή Χριστάκης (διεθνώς Tripletail). Πρόκειται για την πρώτη επίσημη καταγραφή του συγκεκριμένου είδους στην περιοχή των Μεσαγγάλων.

Το Λοβόψαρο είναι τροπικός «μετανάστης» που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων, εμφανίζεται όλο και συχνότερα στη Μεσόγειο. Το όνομά του προέρχεται από το πίσω μέρος του σώματός του, καθώς τα μεγάλα πτερύγιά του μοιάζουν με τρεις λοβούς, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι έχει τρεις ουρές.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ένα τόσο μεγάλο ψάρι, πάνω από 8 κιλά, πιάστηκε με καλάμι από την ακτή. Αναμφισβήτητα πρόκειται για πραγματικό αλιευτικό άθλο, καθώς το είδος αυτό συνηθίζει να κινείται σε πιο βαθιά νερά.

Δυστυχώς η «ψαριά της χρονιάς» επιβεβαιώνει ότι η κλιματική κρίση είναι παρούσα και οι θάλασσές μας αλλάζουν και ότι τα παράλιά μας κρύβουν πολλές εκπλήξεις.