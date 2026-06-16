Της Λυδίας Παππά

Στην πέμπτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο πρώην Αρχηγός της 17Ν Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά τη χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου, που ακύρωσε επί της ουσίας το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο αποφυλακίστηκε στις 21 Μαΐου.

Οι Ανώτατοι Δικαστές του Ε’ Ποινικού Τμήματος, έκριναν ότι δεν έπρεπε να αποφυλακιστεί, καθώς δεν εφαρμόστηκε σωστά ο νόμος και έγινε εσφαλμένη κρίση, καθώς με το Νέο Ποινικό Κώδικα ρυθμίστηκε για πρώτη φορά η κάλυψη του νομοθετικού κενού για πολυισοβίτες που πρέπει να εκτίουν 25 έτη πραγματικού χρόνου.

«Οι διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται πλέον και σε πλείονες ισόβιας κάθειρξης που επιβλήθηκαν για πράξεις με χρόνο τέλεσης πριν την έναρξη ισχύος του νέου Π.Κ (1.07.2019) και συνακόλουθα το απαιτούμενο ελάχιστο όριο παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα είναι 25 έτη».

Επιπλέον, οι Ανώτατοι Δικαστές έκριναν ότι δεν προκύπτει ότι έχει επέλθει μέχρι τώρα ο ποινικός σωφρονισμός του, η ειλικρινής μετάνοιά του για τα εγκλήματα που διέπραξε, και η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν, έτσι ώστε να παρέχονται τα εχέγγυα για ομαλή κοινωνική επανένταξη, σε περίπτωση που βρεθεί εκτός φυλακής.

Στην απόφαση τονίζεται ότι ο κατάδικος ουδέποτε αποδέχθηκε τις πράξεις του, ούτε εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις του οι οποίες δεν είναι και λίγες, και αυτό, όπως επισημαίνεται, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή 17 φορές ισόβιας κάθειρξης και 25 έτη πρόσκαιρης κάθειρξης, για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη οπλοκατοχή, κατοχή εκρηκτικών υλών και βομβών, 23 εκρήξεων και 2 αποπειρών έκρηξης, 10 ληστειών, 17 ανθρωποκτονιών και 88 αποπειρών ανθρωποκτονίας ως ηθικός αυτουργός.

Το σκεπτικό του βουλεύματος που αποφυλάκισε τον «Λάμπρο» της 17Ν

Η πρώτη εισαγγελική πρόταση στο αίτημα αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με όρους στα 24 έτη ήταν αρνητική και τονιζόταν ότι δεν έχει μεταμεληθεί.

Οι δικαστές όμως του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά αποφάσισαν την αποφυλάκισή του, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Ο κατάδικος εκκαλών επέδειξε, κατά το χρόνο του εγκλεισμού του, αληθινή, θετική συμπεριφορά, ηθική βελτίωση και υποδειγματική στάση ως κρατούμενος, που βασίζεται στην πραγματική αποδοχή και οικειοθελή τήρηση εκ μέρους του, των κανόνων συμπεριφοράς, και αυτά τα στοιχεία συνιστούν τα θεμέλια της καλής του διαγωγής, παρέχουν δε τα εχέγγυα της σύννομης συμπεριφοράς του και της μη τέλεσης εγκληματικών πράξεων μετά την αποφυλάκισή του και της ομαλής κοινωνικής επανένταξής του, γι’ αυτό και κρίνεται ότι δεν καθίσταται απολύτως αναγκαία η συνέχιση της κράτησής του, αφού δεν διαφαίνεται κίνδυνος τέλεσης από αυτόν, νέων αξιόποινων πράξεων, ιδίως αφού ληφθούν υπόψη πέραν των όσων αναφέρθηκαν, η προχωρημένη ηλικία του (ήδη 82 ετών), τα προβλήματα υγείας του και η ύπαρξη υποστηρικτικού περιβάλλοντος που διαθέτει».

Ο Άρειος Πάγος τον έστειλε ξανά στη φυλακή και ταυτόχρονα στέλνει την υπόθεση και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, για να συνεδριάσει εκ νέου με άλλους Δικαστές.