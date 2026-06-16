To ισραηλινό Channel 12 αποκάλυψε τα 12 βασικά σημεία της αρχικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παύση των «εχθροπραξιών» και στον Λίβανο, η δέσμευση για την επίλυση του ζητήματος της απομάκρυνσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου στο μέλλον και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας-πλαίσιο, ΗΠΑ και Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν για 60 ημέρες για μια τελική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία του σχεδίου:

1) Το Ιράν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα παύσουν τις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

2) Το Ιράν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

3) Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της απομάκρυνσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου.

4) Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμού και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν.

5) Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα για όσο διάστημα διαρκούν οι διαπραγματεύσεις.

6) Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις και δεν θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

7) Το Ιράν θα προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς τέλη, για διάστημα 60 ημερών.

8) Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να καταστήσουν διαθέσιμα προς χρήση τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία με την εφαρμογή του μνημονίου συναντίληψης.

9) Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα ακυρώσουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν.

10) Κάθε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν.

11) Οι ΗΠΑ θα χορηγήσουν στο Ιράν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για την πώληση πετρελαίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

12) Θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με τη συμμετοχή των κρατών του Κόλπου, προκειμένου να καθοριστούν «ρυθμίσεις σχετικά με τη ναυσιπλοΐα και τις θαλάσσιες υπηρεσίες».

Υπογραμμίζεται τέλος, ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει σχέδιο δημιουργίας ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν.