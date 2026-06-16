Αντίδραση υπήρξε από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, στην απόφαση δικαστηρίου να μην γίνει δεκτή η παράστασή τους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για τα Τέμπη.

Ειδικότερα αναφέρουν τα εξής:

«Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, με οριακή πλειοψηφία 2-1, μειοψηφούσης της Προέδρου, και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, είναι σεβαστή, αλλά ταυτόχρονα και εσφαλμένη.

Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα, κατά κανόνα, νομολογία των δικαστηρίων, με πιο πρόσφατη την αρ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αλλά και με το γράμμα και το σκοπό της διάταξης του άρθρ. 90, περ. ζ΄του Κώδικα Δικηγόρων, που προβλέπει ρητά ότι, για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε οποιονδήποτε διεθνές δικαστήριο.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι το δικηγορικό σώμα με τις παρεμβάσεις του και τη συμμετοχή του, συνέβαλε ουσιωδώς στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην πρόοδο της δίκης και θα συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε τρόπο.

Το δικηγορικό σώμα, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, θα συνεχίσει να είναι παρόν στα μείζονα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα και θα προασπίζεται σταθερά και αταλάντευτα το Κράτος Δικαίου».