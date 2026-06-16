Αγωγή κατά του Netflix κατέθεσε η Tyra Banks, κατηγορώντας την πλατφόρμα για δυσφήμιση σχετικά με τη συμμετοχή της στο ντοκιμαντέρ «Reality Check: Inside America’s Next Top Model», το οποίο εξετάζει τη σκοτεινή πλευρά του γνωστού ριάλιτι «America’s Next Top Model».

Το 52χρονο supermodel και παρουσιάστρια προσέφυγε στη δικαιοσύνη το Σάββατο 13 Ιουνίου, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της παρουσιάζεται με παραπλανητικό τρόπο μέσα από επιλεκτικό μοντάζ και αποσπασματικό υλικό.

Σύμφωνα με την αγωγή, το ντοκιμαντέρ δημιουργεί μια «ψευδή αφήγηση» γύρω από τον ρόλο της ως παρουσιάστριας & κριτή, αποδίδοντάς της συμπεριφορές που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

Μεταξύ άλλων, η Tyra Banks υποστηρίζει ότι μέσα από το περιεχόμενο της παραγωγής προκύπτει λανθασμένα πως εκείνη επέτρεψε ή συγκάλυψε περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης σε διαγωνιζόμενη, ότι εκμεταλλεύτηκε το τραύμα για τηλεοπτική προβολή, αλλά και ότι δεν θυμόταν το περιστατικό όταν ερωτήθηκε, ισχυρισμούς που χαρακτηρίζει «εντελώς κατασκευασμένους».

Η ίδια τονίζει πως το υλικό έχει παρουσιαστεί με τρόπο που αλλοιώνει πλήρως την πραγματικότητα και πλήττει σοβαρά την προσωπική και επαγγελματική της εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες, ενώ το Netflix δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε δημόσια τοποθέτηση για την αγωγή.