Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε κοκαΐνη σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους της Αττικής, που η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως «καβάτζες», συνελήφθησαν 9 άτομα, ηλικίας 24, 49, 38, 39, 42 και 43 ετών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Αποδομήθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης σε περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, τις οποίες η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως «καβάτζες» σε περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ε.Κ.Α.Μ., πρωινές ώρες της 10-6-2026, -9- άτομα, ηλικίας 24, 49, 38, 39, 42 και 43 ετών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -5- άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, η εγκληματική οργάνωση, έχοντας δομημένη ιεραρχική δομή και διαρκή δράση με αρχηγό και -3- υπαρχηγούς, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 και είχε αναπτύξει αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, καθώς τα μέλη χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, κωδικοποιημένη ορολογία και ορισμένοι εξ αυτών άλλαζαν συχνά τηλεφωνικές συνδέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο 39χρονος αρχηγός ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της ενώ είχε υπό την επίβλεψή του τους -3- υπαρχηγούς της οργάνωσης.

Παράλληλα, καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη ως προς τον τρόπο διακίνησης, τους παρέδιδαν τις ποσότητες κοκαΐνης προς πώληση ενώ στη συνέχεια το κάθε μέλος προέβαινε στην πώληση των ναρκωτικών ουσιών στους πελάτες.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους-καβάτζες» της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

-827,1- γραμμ. κοκαΐνης,

μικροποσότητα κάνναβης,

-3- πιστόλια,

γεμιστήρας από πολεμικό τυφέκιο,

-119- φυσίγγια,

πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

-5- οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

τα χρηματικά ποσά των -14.505- ευρώ και των -470- δολαρίων ΗΠΑ,

-3- ασύρματοι,

-7- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

ρόπαλο, σπρέι πιπεριού και -3- μαχαίρια.



Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται σε περισσότερα από -900.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.