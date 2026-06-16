Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Μιχάλη Αλευρίδη και Αλέξανδρο Παππά ανακοίνωσε η ομάδα υδατοσφαίρισης του Απόλλωνα Σμύρνης.

Οι δύο παίκτες εντάχθηκαν το περασμένο καλοκαίρι στην «αμφίβια ταξιαρχία», προερχόμενοι από το Περιστέρι και τον Υδραϊκό αντίστοιχα, και συνέβαλαν στην πορεία των «κυανόλευκων» ως την τρίτη θέση της Waterpolo League, το final-4 του κυπέλλου Ελλάδας, καθώς και το final-4 του Conference Cup.

Ο 21χρονος Αλευρίδης συμμετείχε σε 30 ματς πρωταθλήματος και πέτυχε 20 γκολ, ενώ ο 25χρονος Παππάς είχε αντίστοιχα 24 συμμετοχές και 7 γκολ.