Το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής έθεσε σε επ΄αόριστον αργία τον Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος Παντελεήμονα μετά από την απόφαση του Πατριάρχη Αλεξάνδρειας Θεοδώρου Β’.

Ο λόγος πίσω από αυτή την απόφαση είναι η σύλληψη του Μητροπολίτη στα Πετράλωνα για επίδειξη γεννητικών οργάνων.

Ειδικότερα, ο 52χρονος συνελήφθη από τους άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ μετά από καταγγελίες ότι επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις και ότι εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες.

Η επ΄αόριστον αργία είναι ένα από τα αυστηρότερα διοικητικά μέτρα που μπορεί να επιβληθεί σε κληρικό υψηλόβαθμης θέσης. Σημειώνεται πως δεν πρόκειται για καταδίκη, ούτε φυσικά προδικάζει την έκβαση της υπόθεσης. Έχει ως σκοπό την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της εκκλησία, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και οι απαιτούμενες διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

Ποιος είναι ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων που συνελήφθη

Ο συλληφθείς ανήκει στην ιεραρχία του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας, σε ένα από τα αρχαιότερα Πατριαρχεία της ορθόδοξης Εκκλησίας και έχει δικαιοδοσία σε όλη την Αφρική.

Το 2013 κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που μιλούσαν για σκανδαλισμό της τοπικής νεολαίας του Κονγκό από την συμπεριφορά του Μητροπολίτη.

Ο Μητροπολίτης τότε φέρεται να είχε συλληφθεί από την αστυνομία της Μπραζαβίλ με νεαρό Κονγκολέζο. Μετά από ποινική δίωξη εναντίον του το 2015 για πλαστογραφία και προσβολή δημοσίας αιδούς, τα δικαστήρια του Κονγκό τον αθώωσαν.

Ο ίδιος αποχώρησε από την χώρα στις αρχές του 2019 και έναν χρόνο αργότερα, το 2020 δικαστήριο της Αθήνας απέδωσε τις κατηγορίες αυτές σε συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο κατά κόσμον Παντελεήμων Αράθυμος γεννήθηκε στην Τήνο στις 2 Απριλίου 1974. Αποφοίτησε από την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 2000 χειροτονήθηκε διάκονος και το 2001 πρεσβύτερος-αρχιμανδρίτης από τον Μητροπολίτη Σύρου-Τήνου Δωρόθεο Α΄ και υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας, διευθυντής Νεότητας, Τύπου, Ποιμαντικής Αλλοδαπών και Ετεροδόξων και Υπηρεσιών της Μητρόπολης Σύρου επί Μητροπολίτη Δωροθέου Β΄.

Στις 21 Νοεμβρίου 2012, κατόπιν πρότασης του Πατριάρχη Θεοδώρου Β΄, εξελέγη παμψηφεί από την Αγία και Ιερά Σύνοδο πρώτος Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν (Congo-Brazzaville and Gabon). Χειροτονήθηκε επίσκοπος στις 2 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους από τον Πατριάρχη Θεόδωρο Β΄ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας και ενθρονίστηκε στο Πουέντ-Νουάρ του Κονγκό στις 14 Απριλίου 2013

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας

«Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής ανακοινούται ότι, σεπτή αποφάσει της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου ημών κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος του λαβόντος χώραν εν Αθήναις, τίθεται εις επ’ αόριστον αργίαν, άχρι διαλευκάνσεως αυτού.

Εν Αλεξανδρεία τη 15η Ιουνίου 2026

Εκ της Γραμματείας του Πατριαρχείου».