Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου.

Μια νεαρή κοπέλα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας κατά τις 07:00 το πρωί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών.

Από την σφοδρή πτώση, η 22χρονη αρχικά εγκλωβίστηκε στο σημείο και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν να την απεγκλωβίσουν.

Αφού την ανέσυραν οι Πυροσβέστες, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανέλαβε να την μεταφέρει σοβαρά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι είχε τις αισθήσεις του όταν εντοπίστηκε από τους διασώστες και τώρα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύματα στο πόδι της.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Creta One