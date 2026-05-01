Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη την Πέμπτη τον Ιρακινό επιχειρηματία και νέο εντολοδόχο πρωθυπουργό του Ιράκ, τον Άλι αλ Ζαΐντι, χαιρετίζοντας την αρχή ενός “νέου κεφαλαίου” στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

“Του ευχόμαστε επιτυχία στις προσπάθειές του για τον σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης χωρίς τρομοκρατία, ικανής να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στο Ιράκ”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε αντιταχθεί στην επιστροφή στην εξουσία του Νούρι αλ Μάλικι, που θεωρείτο προσκείμενος στο γειτονικό Ιράν.

“Προσβλέπουμε σε μια ισχυρή, ζωντανή και εξαιρετικά παραγωγική νέα σχέση μεταξύ του Ιράκ και των Ηνωμένων Πολιτειών”.

“Είναι η αρχή ενός νέου εξαιρετικού κεφαλαίου μεταξύ των χωρών μας: ευημερία, σταθερότητα και επιτυχία όπως ποτέ άλλοτε. Ακόμη μια φορά, Άλι, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!”, πρόσθεσε ο Τραμπ στο μήνυμα που ανάρτησε στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα.

Η συμμαχία σιιτικών κομμάτων του Ιράκ, το Πλαίσιο Συντονισμού, όρισε τη Δευτέρα τον Ζαΐντι ως τον υποψήφιό της για τη θέση του πρωθυπουργού, σύμφωνα με ανακοίνωση του συνασπισμού.

O Τραμπ είχε απειλήσει τον Ιανουάριο ότι θα αποσύρει την υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς το Ιράκ εάν ο πρώην πρωθυπουργός Νούρι αλ Μάλικι επέστρεφε στην εξουσία.