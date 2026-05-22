Πληρωμένοι εκτελεστές πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δήμαρχο Βίκτορ Φέβρε σε τομέα του βόρειου Περού, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Πέμπτη (21/5), γεγονός που πιστοποίησε για ακόμη μια φορά την κλιμάκωση της εγκληματικότητας, της κυριότερης ανησυχίας των Περουβιανών καθώς πλησιάζει ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών την 7η Ιουνίου.

🇵🇪 | Un alcalde es asesinado a tiros en Piura, Perú, a manos de sicarios. Víctor Hugo Febre, fue asesinado mientras se encontraba en su camioneta; su chófer y su agente de seguridad resultaron heridos. pic.twitter.com/H0NDWJUMrm — HerQles en América (@HerQlesAmerica) May 21, 2026

Η δολοφονία του Βίκτορ Φέβρε, 44 ετών, δημάρχου στην περιφέρεια Βεϊντεσέις δε Οκτούβρε (26ης Οκτωβρίου), στην επαρχία Πιούρα, είναι η τρίτη αιρετού της αυτοδιοίκησης που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα από την αρχή της χρονιάς.

En Perú, sicarios atacaron a tiros al alcalde del distrito 26 de Octubre, en Piura. La víctima fue Víctor Hugo Febre Calle, abogado y político de 44 años, originario de Ayabaca, quien murió a causa de las heridas, según confirmaron autoridades. En el ataque, su chofer también… pic.twitter.com/xZDdGQlwjN — Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) May 21, 2026

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά ΜΜΕ δείχνουν τους φερόμενους ως δράστες, που είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους φορώντας καπελάκια, να τρέπονται σε φυγή με μοτοσικλέτα αφού «έκαναν κόσκινο με σφαίρες» το θύμα, σύμφωνα με την εισαγγελία. Ο δήμαρχος πήγαινε στο γραφείο του όταν δέχθηκε την επίθεση.

#ATENCIÓN Cámaras de seguridad muestran el seguimiento de los presuntos sicarios que asesinaron al alcalde de Veintiséis de Octubre (Piura), Víctor Hugo Febre. El alcalde se dirigía a su casa cuando fue interceptado por los criminales, quienes lanzaron una primera ráfaga de… pic.twitter.com/FMkm1vbdBS — Omar Chira Fernández (@chira_fernandez) May 21, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, ο Βίκτορ Φέβρε υπέκυψε κατά τη διακομιδή του σε κέντρο υγείας.

El Perú volvió a estremecerse por la violencia criminal. Sicarios asesinaron al alcalde del distrito de 26 de Octubre, en Piura. La víctima fue Víctor Hugo Febre Calle, abogado y político de 44 años, natural de Ayabaca, quien falleció a consecuencia de las heridas, según… pic.twitter.com/7sbMyHsfwf — Revista Lima Gris (@Limagris) May 21, 2026

Καταδικάζοντας τη δολοφονία, ο δήμος της 26ης Οκτωβρίου σημείωσε πως οι «περιστάσεις» του εγκλήματος αποτελούν αντικείμενο έρευνας που διενεργείται. Η αυτοδιοίκηση στην Πιούρα εξέφρασε από την πλευρά της την αλληλεγγύη της στην οικογένεια του δημάρχου.

🔴🔵El alcalde distrital de 26 de octubre en Piura, Víctor Hugo Febre, fue a$3s1n@do en su vehículo en el asentamiento humano San Sebastián. Las instituciones del Estado vienen expresando sus condolencias a la familia por la pérdida. 📻 95.5 FM

Η Πιούρα, που γειτονεύει με τον Ισημερινό, είναι ανάμεσα στις περιοχές του Περού που πλήττονται σκληρότερα από τις εκβιάσεις, τις δολοφονίες από πληρωμένα πιστόλια και άλλα κακουργήματα αποδιδόμενα στο οργανωμένο έγκλημα.

Η υποψήφια της δεξιάς για την προεδρία Κέικο Φουχιμόρι υπόσχεται να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα με «σιδηρά πυγμή». Ο αντίπαλός της, ο υποψήφιος παράταξης της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, προτείνει αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οι ένοπλες δυνάμεις στον αγώνα εναντίον των συμμοριών.

Κατά δεδομένα της αστυνομίας, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στο Περού ανέρχεται σε 10,7 ανά 100.000 κατοίκους.

Οι δολοφονίες αυξήθηκαν από περίπου 1.000 το 2018 σε 2.600 και πλέον το 2025.