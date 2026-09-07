Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε χθες Κυριακή μέσω Truth Social γράφημα που αποτυπώνει στατιστική προβολή για τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές που διεξήχθησαν στο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ.

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Οι σχέσεις της AfD με το ρεπουμπλικανικό κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ είχαν απασχολήσει ιδιαίτερα την προεκλογική εκστρατεία ενόψει των εθνικών εκλογών του 2025 στη Γερμανία.

Μια εβδομάδα προτού διεξαχθούν οι εκλογές, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε κάνει ομιλία που προκάλεσε σοκ στη Σύνοδο του Μονάχου για την Ασφάλεια, στην οποία ουσιαστικά απαίτησε τα κόμματα εξουσίας στη Γερμανία να εγκαταλείψουν το «τείχος προστασίας» έναντι του κόμματος της άκρας δεξιάς.